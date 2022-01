Inzaghi di nuovo contro la Lazio. “Tensione? Chi lo conosce bene…”

Simone Inzaghi e la Lazio si ritrovano di nuovo di fronte, uno contro l'altro, come sabato 16 ottobre

"Nemici mai, come direbbe Antonello Venditti. Ma avversari per un notte sì. Simone Inzaghi e la Lazio si ritrovano di nuovo di fronte, uno contro l'altro, come sabato 16 ottobre". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vigilia di Inter-Lazio vissuta da Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino non ammette cali di tensione, "il titolo di campione d'inverno gli ha fatto piacere, ma lo considera simbolico. Per lui il "vero" campionato inizia stasera e trovarsi di fronte il club del suo passato lo considera un segno del destino", prosegue il quotidiano che poi aggiunge: "Chi lo conosce bene non ha visto in lui una tensione particolare e anzi ad Appiano sostengono che fosse più agitato all'andata sia perché era al primo "incrocio" con la Lazio sia perché tornava all'Olimpico. Stasera invece il palcoscenico sarà quel San Siro dove la Curva Nord e più in genere tutto lo stadio lo ha adottato fin dal primo giorno". Ieri Inzaghi non ha parlato in conferenza stampa, una scelta dettata dai tanti impegni ravvicinati tra Supercoppa e Coppa Italia.