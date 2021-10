Ts – Inzaghi, che lezione di fair play. Facile parlare così quando si perde, da giganti…

Tuttosport elogia Simone Inzaghi per le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nerazzurro al termine dell'infuocato match dell'Olimpico

Dopo la rovente Lazio-Inter, Tuttosport elogia Simone Inzaghi per le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nerazzurro al termine dell'infuocato match dell'Olimpico. "Rissa in campo, rissa negli spogliatoi, il solito idiota a fare buu a un giocatore, versioni dei fatti date faccia a faccia e ribaltate davanti alle telecamere. All’Olimpico, sabato, c’è stato un compendio del bestiario calcistico. A distinguersi dalla massa, il solo Simone Inzaghi".

"Mai avrebbe voluto perdere la prima gara in campionato da interista nella “sua” Roma e con Claudio Lotito, con cui si è lasciato malissimo, sorridente in tribuna con lo sguardo al veleno per aver consumato la sua vendetta. Di alibi per giustificare il ko, dalle Nazionali all’atteggiamento poco decoubertiano di Felipe Anderson, ne avrebbe avuti tanti così. Invece, parlando a Inter Tv (dove le sue lamentele avrebbero trovato facile sponda, essendo il canale tematico del club), ha descritto così l’episodio incriminato: «L’arbitro non poteva fermare il gioco perché non era un colpo alla testa, loro hanno deciso di giocare e la sfortuna ha voluto che sia venuto il gol». Facile parlare così quando si vince, da giganti quando si perde".