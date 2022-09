GdS su Inzaghi: “Sarebbe clamoroso se non giocasse Asllani. Futuro a rischio se…”

"L’ufficialità l’avremo soltanto alla fine della settimana, ma è probabile che, sabato contro la Roma, Romelu Lukaku si rimetta il costume da centravanti capo-branco chiamato a rialzare un’Inter depressa. Serve una scossa e chi meglio di Lukaku? Attenzione al partner. Lautaro Martinez dovrà superare le fatiche del ritorno dall’America e non è così scontato che parta titolare. Se stiamo alla logica di Simone Inzaghi, lo immaginiamo sostituito da Correa. L’argentino è stato però inguardabile a Udine, motivo per cui c’è una speranza che nell’eventualità di un Martinez part time l’allenatore sparigli e osi un tandem Dzeko-Lukaku, numeri nove non incompatibili, a nostro parere".