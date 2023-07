Inzaghi ha fretta: vuole subito Lukaku. Inter, pronta l’offerta per il Chelsea

Chiusa, di fatto, la trattativa con il Sassuolo per Frattesi, il prossimo obiettivo del mercato dell'Inter è chiaro da tempo: riportare a Milano Romelu Lukaku . Un'operazione non semplice, conoscendo le richieste del Chelsea, ma in viale della Liberazione non intendono rassegnarsi. Inzaghi, nel frattempo, aspetta con impazienza di ritrovare ai suoi ordini il centravanti belga.

Come scrive Tuttosport, il tecnico nerazzurro "ha espressamente richiesto di riavere ai suoi ordini Romelu Lukaku. Inzaghi è tornato lunedì sera dalle vacanze in Sardegna bello carico sull'argomento e la sua voglia di forzare la mano per avere il belga già per la partenza per la tournée in Giappone trae linfa da quanto incassato per Marcelo Brozovic. L'Inter aveva inizialmente deciso di concentrarsi anima e corpo sul centravanti ma, alla luce dell'accelerazione del Milan su Frattesi, ha scelto di chiudere per il centrocampista memore di quanto accaduto un'estate fa con Bremer.