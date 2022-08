Repubblica – Inter, da Inzaghi un messaggio ai vertici. Il club si aspetta un cambiamento

Stasera scenderà in campo l’Inter di Inzaghi in casa del Lecce. Il tecnico alla vigilia della sfida ha parlato di mercato chiuso in entrata e in uscita, manca solo un difensore.

"Di mercato non si deve parlare più e la squadra deve rimanere questa» ha detto con una certa fermezze Simone. Più che un’asserzione, un messaggio ai vertici: ehi, abbiamo fatto un patto, mi avete dato garanzie, guai a voi se cambiate le carte in tavola. Inzaghi aspetta ancora un difensore di scorta come rimpiazzo di Ranocchia, ma è un’esigenza marginale. Piuttosto, adesso è la società ad aspettarsi che sia lui a risolvere le questioni in sospeso che la squadra ancora si porta appresso, dalla fragilità difensiva (che non dipende solo dalla difesa, ma dal mododi porsi di tutti i reparti e dalla scarsa inclinazione al sacrificio) al nuovo modo di arrivare al gol. Lukaku pretende una squadra a rimorchio, Inzaghi ha invece sempre assemblato formazione che attaccano in sciame: la differenza è sostanziale e non è stata ancora digerita, anche se l’Inter ha il vanto di avere la rosa più completa della Serie A, visto che Asllani e Mkhitaryan risolvono il difetto che è costato lo scudetto, vale a dire la scarsità di alternative a centrocampo e in particolare per Brozovic (che sta meglio è oggi giocherà)", riporta Repubblica.