GdS su Inzaghi: “Ieri ha detto una mezza bugia ma anche una grande verità”

La Gazzetta dello Sport rimarca uno stralcio della dichiarazione di Inzaghi dopo il KO nel derby. Ora a Napoli sarà un altro bivio

Il KO contro il Milan lascia l'Inter in testa alla classifica con un punto in più (e una partita in meno) dei rossoneri. Dopo il match di Coppa Italia contro la Roma, i nerazzurri saranno di scena a Napoli, un altro bivio della stagione. "«Per lo scudetto resta tutto uguale a prima. E certo che abbiamo sprecato una grandissima occasione», ha sussurrato Inzaghi. Dicendo una mezza bugia e una grande verità, perché è arrivato a tanto così dall’insabbiare questo campionato e invece ora tutto torna in ballo", commenta La Gazzetta dello Sport.