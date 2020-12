Lazio, Inzaghi: “Risultato bugiardo che mi fa arrabbiare. Ho tolto Immobile e Milinkovic…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così del KO con il Milan:

“Mi ha fatto arrabbiare il risultato, è un risultato bugiardo. Siamo dispiaciuti, siamo venuti qua con problemi di formazione, abbiamo tenuto bene il campo, avremmo meritato di più ma il calcio dà lezione. Abbiamo avuto il predominio, deve essere stimolante per i miei ragazzi ma spiace per il risultato. Abbiamo avuto tante situazioni, dopo il 2-2 avevamo in mano la partita, giocavamo contro una squadra… C’è un motivo se non perde, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sul gol loro dovevamo fare meglio, Luis Alberto ha lasciato due metri fatali a Theo. Sicuramente non avremmo meritato questo risultato. Abbiamo concesso il rigore e due occasioni su palla inattiva, con il Napoli avevamo difeso bene e stasera i due gol subiti e l’approccio del primo quarto d’ora è rivedibile. Ci manca qualche punto ma sono convinto che li faremo e recupereremo giocatori importanti che ci mancano. Immobile e Milinkovic? Non ne avevano più, Caicedo era uscito affaticato e pensavo che fosse la partita adatta a Muriqi”.