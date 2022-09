Inzaghi: “Mkhitaryan dal 1′ col Bayern? Bene col Milan, può essere una soluzione”

Le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa a proposito dell'armeno che si candida per una maglia da titolare in Champions League

Mkhitaryan in campo dal 1' in Inter-Bayern Monaco? La soluzione non è da escludere. Lo ha detto lo stesso Simone Inzaghi, nel corso della conferenza stampa di vigilia ad Appiano Gentile: "E' entrato molto bene nel derby. Ha quantità e qualità, ci aiuterà tantissimo. Veniva da una preparazione partita in ritardo. Ha avuto un rallentamento a Lecce. Ora lavora a pieno regime da una settimana, può essere una soluzione dall'inizio o in corso".