GdS – Inter, Inzaghi pensa a Mkhitaryan per il Bayern: ecco il ballottaggio

Come si è visto nel derby, l'armeno ha una spiccata capacità di incidere subito nelle partite e per poco non trovava un gran diagonale dalla distanza: palla a fil di palo, Mike Maignan impietrito, Olivier Giroud con il volto tra le mani per il pericolo scampato e il nuovo patron rossonero Gerry Cardinale col fiato sospeso. Con i titolari che già stanno risentendo - anche mentalmente - delle fatiche dei match in sequenza, qualche tifoso comincia a chiedersi perché a Mkhitaryan non venga data la chance che probabilmente si merita. Anche perché con uno stipendio simile, proprio a Roma, un certo Paulo Dybala sta facendo il titolare. A ogni modo, il momento di Henrikh non dovrebbe tardare ad arrivare”, si legge.