Inzaghi ha molte soluzioni: le contromosse dei rivali non sempre funzionano. Il prossimo passo…

Rispetto a cinque mesi fa, l'Inter è cambiata molto. In finale di Champions League i nerazzurri potevano contare su Onana, Brozovic, Lukaku e Dzeko. La rivoluzione estiva ha consegnato a Simone Inzaghi una rosa con più alternative, sia in difesa che sugli esterni. E a una coppia gol come Lautaro-Thuram, che in 11 partite ha messo il piede (o la testa) in 16 gol e 9 assist tra A e Champions.