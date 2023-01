Inter, non facile senza Brozovic e Calhanoglu. “Servirebbe un intervento sul mercato”

"L’Inter è parsa meno convincente con il Monza, ha avuto sfortuna ma s’è accontentata, ha pensato fosse sufficiente gestire dimenticando di essere senza Brozovic e Calhanoglu, maestri del possesso. Anche il Milan ha un gap che non s’immaginava così ampio tra titolari e riserve, ma i titolari funzionano, quelli dell’Inter non sempre. Non ci vuole un genio per suggerire un intervento sul mercato anche in prospettiva Champions: Tottenham e Porto non sono City e Bayern, qualche manovra in entrata e uscita sarebbe utile. La vera differenza con la Juve è che Allegri può fare a meno di Vlahovic e Pogba, mentre i suoi colleghi pagano il vuoto di Lukaku e De Ketelaere", spiega La Gazzetta dello Sport.