CdS – Inter, Inzaghi non impazzisce per Dybala: “Il giocatore ha capito che…”

Simone Inzaghi non è il principale sponsor di Paulo Dybala. Oggi il Corriere dello Sport si sofferma sull’argentino in chiave Inter e Roma

Simone Inzaghi non è il principale sponsor di Paulo Dybala. Oggi il Corriere dello Sport si sofferma sull’argentino in chiave Inter e fa chiarezza sulla recente situazione di stallo nella trattativa. Dipende molto anche dal possibile ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, con la Roma spettatrice interessata di tutta la vicenda: “Non è facile per tanti motivi riportare Lukaku a Milano, ma Marotta e Ausilio ci proveranno. Questo significherebbe mollare la presa su Dybala, un grande giocatore per il quale però Inzaghi non impazzisce. L’Inter è in grado di garantire alla Joya i sette milioni che chiede, mentre la Roma a quelle cifre non potrebbe arrivarci. Se irrompe Lukaku e per Dybala salta l’Inter, potrebbero venire meno molte certezze: la possibilità di mantenere un ingaggio da top player e la partecipazione alla Champions League. L’argentino in Nazionale aspetta di definire il suo futuro. Non vuole sbagliare la scelta della prossima destinazione. La Roma ha sondato il terreno, ma non siamo di fronte a una vera e propria trattativa. Dybala ha capito di non essere una priorità per l’Inter e potrebbe abbassare le sue pretese, per finire in un ambiente dove sarebbe accolto con grande entusiasmo, dove troverebbe un allenatore vincente come Mourinho e in una squadra che i Friedkin rinforzeranno sicuramente.