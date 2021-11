Inzaghi: “Qualificazione agli ottavi importantissima. È tutto nelle nostre mani”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro lo Shakhtar

"Passare il turno? Penso che domenica abbiamo fatto una grande gara, battendo la miglior difesa in Europa. Una grande prova di maturità e carattere, per quanto riguarda domani è tutto nelle nostre mani, siamo li, affrontiamo un avversario che gioca bene a calcio con un ottimo tecnico. Per quanto riguarda la qualificazione domani è importantissima, è uno dei nostri obiettivi, lo avevo detto dall'inizio indipendentemente dalle cessioni e il nostro obiettivo era quello di riportare l'Inter negli ottavi, siamo a buon punto ma manca tanto. Domani sarà una gara decisiva perchè giocheremo poi a Madrid, abbiamo un avversario contro molto qualitativo che ti può mettere in difficoltà".