Inzaghi, mai così forte. All’Inter la partenza migliore: 17 punti e 22 gol siglati

Il tecnico dell'Inter non era mai partito così bene come quest'anno sulla panchina nerazzurra nelle prime 7 giornate

L'Inter ha iniziato bene la stagione con il nuovo tecnico Simone Inzaghi. I nerazzurri occupano il terzo posto in classifica con 17 punti, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi. Un avvio positivo per il nuovo tecnico dell'Inter che negli ultimi anni non era mai partito così forte.

Come evidenziato dalla grafica di Sky Sport, infatti, Inzaghi negli ultimi 5 anni non aveva mai collezionato 17 punti nelle prime 7 partite. Nelle passate stagioni con la Lazio non era mai andato oltre i 16 e nelle ultime due stagioni ne ha collezionati solo 11. Anche il dato sui gol siglati, quest'anno 22 finora, è il migliore degli ultimi anni per il tecnico.