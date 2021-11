Inzaghi, via alla settimana più calda. Inter, passaggi cruciali per Champions e Serie A

Dopo la vittoria di ieri con l’Udinese, l’Inter di Inzaghi sarà ospite dello Sceriffo mercoledì e poi affronterà il Milan nel derby

Dopo la vittoria con l’Empoli, l’Inter batte anche l’Udinese grazie a una doppietta di Correa . La squadra di Inzaghi non perde terreno dalle capoliste e si prepara a una settimana cruciale per la stagione.

“I lampi di Joaquin Correa, detto il Tucu, permettono a Inzaghi di cominciare nel migliore dei modi la settimana più calda della sua giovane vita all’Inter. Due gol in otto minuti, tra il 15’ e il 23’ della ripresa, valgono la seconda doppietta della stagione dopo quella in trasferta con il Verona. L’argentino rinasce nel momento del bisogno, prima della trasferta in Transnistria contro gli sceriffi moldavi e del derby con il Milan, passaggi cruciali sia per la Champions sia per il campionato. Senza dimenticare che, dopo la sosta, Inzaghi è atteso da un altro scontro diretto con il Napoli”, riporta il Corriere della Sera.