EDICOLA / CdS: Juve, torna la stangata. Inzaghi-Pioli, Europa vi salva

In primo piano sul quotidiano le motivazioni del Collegio di Garanzia sul ricorso Juve sul caso plusvalenze e il derby tra Milan e Inter

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla del derby tra il Milan di Pioli e l'Inter di Inzaghima in primo piano ci sono le motivazioni del Collegio di Garanzia sul caso plusvalenze: "Juve, torna la stangata", il titolo principale. E poi: "In arrivo nove punti di penalizzazione, Champions in pericolo. La nuova sanzione entro maggio. Il club vuole che l'effettività slittasse al 2023-2024".