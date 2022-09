Inter, avanti con Inzaghi. Pochettino e De Zerbi piste non percorribili, ecco perchè

Avanti con Simone Inzaghi: è questa la linea scelta dall'Inter, ribadita una volta di più dall'amministratore delegato Beppe Marotta. Il mercato, oltretutto, non presenta grandi occasioni o reali alternative, come sottolinea Tuttosport: "Pochettino, per i costi che comporta, è inarrivabile, mentre De Zerbi - tecnico sempre piaciuto al ds Ausilio - per caratteristiche non sembra l'allenatore ideale per prendere una squadra in corsa, al netto del fatto che l'Inter gioca ormai da anni col 3-5-2, sistema di gioco molto lontano dalle idee tattiche dell'ex condottiero dello Shakhtar Donetsk".