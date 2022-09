GdS – Inter, bonus finiti per Inzaghi. “La sua posizione sarà a rischio se…”

Ecco quanto evidenziato: “Inzaghi non rischia il posto, questo s’è capito, non è intenzione del club intervenire proprio perché la situazione è recuperabile e non siamo sull’orlo del burrone. Ma i bonus sono finiti. E nei prossimi 40 giorni, ovvero fino alla pausa per il Mondiale, sia l’Inter sia il suo allenatore si giocano tutto. Se il trend non dovesse mutare, allora si aprirebbero scenari impensabili. O meglio, impensabili fino a prima di Udine, cha chiamano in causa anche la posizione dell’allenatore”, si legge.