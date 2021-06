Inzaghi, prima giornata all’Inter impegnativa. Presentazione ufficiale a luglio

Il tecnico dell'Inter ha vissuto la prima giornata da nerazzurro. La sua presentazione ufficiale sarà più avanti

"Arrivato in stazione Centrale poco dopo le 11, Inzaghi è salito con i collaboratori su un van nero della società e da lì ha raggiunto Appiano Gentile verso mezzogiorno per visitare tutte le strutture del centro sportivo. Sul posto è stato raggiunto prima dal ds Ausilio e poi dall'ad sportivo Marotta. Presente anche l'agente di Inzaghi, Tullio Tinti. Non si è visto invece il presidente Zhang, che era rimasto in sede. La presentazione di Inzaghi è prevista per luglio, quando proprio ad Appiano scatterà il raduno estivo", aggiunge il portale sportivo.