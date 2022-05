Inter, Inzaghi diretto: “C’è una cosa che pretende e lo dirà chiaramente alla squadra”

Come scrive il Corriere dello Sport, l'Inter è più unita che mai alla ricerca del secondo trofeo stagionale, da contendere alla Juventus

"Tutti insieme alla caccia del secondo "titulo" stagionale. L'Inter è più unita che mai alla vigilia della finale di Coppa Italia di domani sera. La vittoria del Milan a Verona non ha alzato il morale dello spogliatoio che sperava in un aiuto dell'Hellas, ma l'ultimo atto della coppa nazionale e la possibilità di portare avanti il sogno del mini-triplete, per qualche giorno faranno passare in secondo piano la lotta per il tricolore. Simone Inzaghi su questo tema sarà molto diretto: pretende che i suoi uomini mettano da parte fino a domani notte il campionato, dove l'Inter non ha il proprio destino in mano, e che si concentrino unicamente su un trofeo nel quale ha avuto un cammino importante eliminando avversarie del calibro di Roma e Milan".