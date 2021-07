Inzaghi, la prima vittoria da allenatore Inter ha un nome e un cognome: “Accesa la scintilla”

L'Inter l'ha scelto proprio quando la sua storia con la Lazio sembrava destinata a continuare. Simone Inzaghi ha risposto con entusiasmo

L'Inter l'ha chiamato, l'ha scelto, proprio quando la sua storia con la Lazio sembrava destinata a continuare. Lui, Simone Inzaghi, ha risposto con entusiasmo, voglia tangibile di entrare subito di petto nel mondo nerazzurro. Ed è partito dalla telefonata più importante, ovvero quella a Romelu Lukaku. E' il belga la prima, vera vittoria di Inzaghi da allenatore interista. Quando lo sbandamento per l'addio di Conte poteva prendere il sopravvento, Inzaghi ha preso il telefono e si è coccolato il suo futuro totem, facendolo sentire protagonista. Il modo migliore, come scrive il Corriere dello Sport, per accendere la scintilla e scongiurare cattivi pensieri.