Inter, Inzaghi fa le prove per il Napoli. Bene Lukaku e Dzeko, ma non solo loro

Vittoria in amichevole per l'Inter in casa della Reggina. Lo scontro tra i fratelli Inzaghi lo vince Simone grazie alle reti di Dzeko e Lukaku

Vittoria in amichevole per l'Inter in casa della Reggina. Lo scontro tra i fratelli Inzaghi lo vince Simone grazie alle reti di Dzeko e Lukaku. Questa l'analisi di Repubblica:

"A Reggio Calabria, nel derby in panchina tra i fratelli Inzaghi, si è vista una buona Inter, trascinata da Dzeko e Lukaku, nel penultimo test prima della ripresa del campionato. Simone ha provato quella che dovrebbe essere la formazione titolare contro il Napoli il 4 gennaio (con l'unica eccezione di Dumfries che prenderà il posto di Bellanova). Dzeko, dopo aver sciupato diverse occasioni, si è rifatto all'81' sbloccando il risultato con un colpo di testa su angolo di Calhanoglu. Lukaku, di nuovo in campo dal 1' 54 giorni dopo l'ultima presenza in nerazzurro, lo scorso 29 ottobre contro la Sampdoria, ha chiuso i conti all'87' sfruttando un assist di Dimarco. Dzeko e Lukaku (che ha centrato anche un palo di testa) sono al momento gli unici a disposizione del tecnico vista l'indisponibilità di Correa e in attesa del rientro di Lautaro Martinez dopo il successo ai Mondiali. Oltre ai due attaccanti bene anche Dimarco e Gosens, così come Onana, provvidenziale in avvio su un colpo di testa di Gagliolo. Nel finale un palo ha negato a Canotto il gol della bandiera a Cordaz battuto. Barella e compagni torneranno in campo contro il Sassuolo il 29 dicembre".