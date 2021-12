EDICOLA CDS – Inter, via libera. Ibra salva il Milan a Udine (1-1). Inzaghi punta al sorpasso

Il Milan non va oltre l'1-1 contro l'Udinese alla Dacia Arena (salvato al 92' da Ibrahimovic) e si mette a tiro di sorpasso dell'Inter

Il Milan non va oltre l'1-1 contro l'Udinese alla Dacia Arena (salvato al 92' da Ibrahimovic) e si mette a tiro di sorpasso da parte dell'Inter. Ecco come titola in prima pagina il Corriere dello Sport: "Inter, via libera. Ibra salva il Milan a Udine (1-1). Inzaghi oggi punta al sorpasso. Sabato ricco di sorprese in vetta, anche il Napoli può approfittarne".