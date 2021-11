Inter, Inzaghi può sorridere: c’è un dato che testimonia quanto il gruppo sia coinvolto

La vittoria di ieri fa sorridere i tifosi dell'Inter, ma ovviamente anche Simone Inzaghi, sempre più soddisfatto del gruppo

"Inzaghi ha di che sorridere, ha tanto cercato l’equilibrio e l’ha trovato, anche se è tornato a prendere gol nel recupero a partita ormai strachiusa. A decidere il match sono le reti di Brozovic, Skriniar e Sanchez, non i soliti noti. Nelle ultime cinque partite nove marcatori diversi, segno dell’ampia partecipazione del gruppo, del coinvolgimento di tutti i petali della rosa. Il futuro in Europa è da scrivere, per una volta però non c’è bisogno della calcolatrice e di affidarsi a regali altrui, solo di vincere un’altra partita".