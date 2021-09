Inzaghi: “Qualificazione? Dipenderà dal doppio confronto con lo Sheriff, poi vedremo”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha analizzato la sfida in Ucraina e la situazione del girone di Champions

"Sono soddisfatto, abbiamo trovato una squadra di grandissimo valore. Siamo stati bravi a limitarli visto che Handanovic non è stato molto impegnato. C'è il rammarico di non aver sfruttato le occasioni, ma abbiamo preso una traversa e abbiamo trovato un portiere in grande serata. Giocheremo in casa il ritorno, sapevamo che lo Shakhtar è una squadra di assoluto valore. Tra la partita col Real e quella di stasera abbiamo creato almeno 10 occasioni nitide da gol, tra le due partite avremo fatti almeno 30 tiri. È un tour de forse, siamo alla sesta partita in 18 giorni. Sabato l'Atalanta, viaggio lungo qui, ora abbiamo l'ultimo sforzo col Sassuolo e dovremo prepararci nel migliore dei modi. Qualificazione? Dipenderà dal nostro doppio confronto con lo Sheriff e poi vedremo come sarà la classifica".