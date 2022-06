TS – “Riprogrammare” Gosens, incastrare Dybala ma non solo: le 4 grandi sfide di Inzaghi

Oggi Simone Inzaghi incontrerà in sede Marotta, Ausilio e Baccin per fare il punto della situazione anche sul mercato

Oggi Simone Inzaghi incontrerà in sede Marotta, Ausilio e Baccin per fare il punto della situazione. A riportarlo è Tuttosport che sottolinea come il rinnovo di contratto fino al 2024 sia una formalità che verrà anche ufficializzata prima del ritiro estivo. Inzaghi si pone 4 grandi sfide: "Lo scudetto, quello della stella, sarà un obiettivo, con lo stimolo aggiuntivo di riuscire a tagliare il traguardo prima del Milan; ma pure in Champions il grado di difficoltà sarà più alto, non fosse altro perché l’Inter ripartirà dalla terza fascia e potrebbe ritrovarsi in un girone di ferro con l’obbligo di qualificarsi comunque. Altro buon motivo per rinforzare ancora di più un organico che ha già perso uno dei capisaldi dell’ultima annata, ovvero Ivan Perisic , finito al Tottenham. Questo porterà all’automatica promozione di Robin Gosens che però con Gasperini era abituato a interpretare in modo diverso il ruolo, considerato che gli esterni nell’Atalanta avevano come compito principale quello di inserirsi anche senza palla alle spalle delle linee avversarie (lì il tedesco è un maestro, come insegnano i tanti gol segnati). Inzaghi dovrà “riprogrammare” Gosens che, senza perdere la sua peculiarità, dovrà pure abituarsi ad andare sul fondo palla al piede per servire attaccanti e centrocampisti pronti ad arrivare a rimorchio", spiega Tuttosport.