Il Giornale – Mourinho tace, Inzaghi raddoppia: 6 finali per l’Inter. Erano mesi che…

Gianni Visnadi, firma de Il Giornale, presenta Inter-Roma, in programma questa sera alle 18 a San Siro. Ecco quanto evidenziato in vista del match: “Mourinho tace, Inzaghi raddoppia: erano mesi che non parlava in pre-partita, due volte a settimana. Ma erano anche mesi, quattro, che l’Inter non vinceva quattro volte di fila. Il derby di Coppa Italia ha rinsaldato le certezze appena riconquistate. L’Inter sa che il suo destino è tornato a dipendere semplicemente dai suoi risultati: Inzaghi offre la banalità delle 6 finali da vincere, ma mai come stavolta, banalità equivale a verità. Se vince sempre, l’Inter vince tutto”, si legge.