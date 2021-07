Inter, inizio in salita per Inzaghi. Al raduno un solo titolare e tanti giocatori in uscita

Il tecnico dell'Inter avrà la rosa al completo da agosto inoltrato e dovrà iniziare con tanti giocatori giovani e in partenza

Non sarà un inizio in discesa quello di Inzaghi all'Inter. Al raduno di giovedì non ci saranno gran parte dei titolari e la nuova avventura del tecnico nerazzurro partirà con una rosa ridotta e con tanti giocatori in uscita.