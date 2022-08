GdS – Inzaghi, rapporto complicato con i cambi: una scelta ingiustificata a Roma

Il focus sulle sostituzioni effettuate da Inzaghi in Lazio-Inter che non hanno convinto

Anche stavolta sono finite nel mirino. Le sostituzioni fatte da Inzaghi in Lazio-Inter non hanno convinto nemmeno la Gazzetta dello Sport, che questa mattina torna sul tema: "Con le sostituzioni il rapporto di Inzaghi è complicato. Verrebbe da dire che...«è uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare». Dai confronti con il suo staff non sempre vengono fuori le decisioni giuste, a gara in corso. Letture sbagliate o convinzioni preconfezionate? Impossibile dirlo con certezza.