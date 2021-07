Inter, Inzaghi e la frase ‘rassicurante’: “Di Hakimi sapevo. E sugli altri big…”

L'allenatore nerazzurro ha spiegato in conferenza stampa che era a conoscenza del sacrificio del marocchino ma ha avuto rassicurazioni sulla rosa dei calciatori

Teso il giusto, ma deciso, chiaro e diretto. Simone Inzaghi si è presentato così ai tifosi dell'Inter e ai giornalisti in sala stampa. Il tecnico ha già chiarito quali sono gli obiettivi della sua gestione: difendere lo scudetto e superare gli ottavi di Champions ("Non accade dai tempi di Benitez e Leonardo", ha sottolineato). Ha risposto con fermezza alle domande dei giornalisti e su un punto è stato chiarissimo. Lo ha ripetuto più volte.

Sapeva dell'addio di Hakimima ha avuto rassicurazioni sulla riconferma dei calciatori più importanti. Frasi che anche i tifosi nerazzurri aspettavano. «Perso lui come si formerà la squadra? In questo momento pochi club si sono mossi sul mercato. È un momento delicato per l'Inter e per gli altri club. Sapevo che il calciatore sarebbe partito. Ma la società mi ha promesso che la squadra rimarrà competitiva. Con i dirigenti ho un confronto diretto ogni giorno», ha spiegato. In un secondo momento ha ribadito: «Sapevo del sacrificio dell'Inter su Hakimi e mi è stato detto che gli altri giocatori importanti resteranno. Ci sarà da fare qualcosa in entrata, sugli esterni vista la partenza del giocatore e anche l'addio di Young. Insieme alla società, senza fretta, ci penseremo».