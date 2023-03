CdS – Inzaghi, reazione doveva essere ed è stata: “Tutti su ‘on’, senza incantare”

La reazione c'è stata, con i 3 punti conquistati contro il Lecce ieri l'Inter si è riportata al secondo posto in solitaria. Ora testa a venerdì a La Spezia, poi ci sarà il ritorno contro il Porto in Champions League. Ecco l'analisi del Corriere dello Sport dopo il 2-0 di ieri:

"Inzaghi aveva chiesto una reazione ai suoi giocatori e una reazione ha avuto. La vittoria con il Lecce, infatti, ha anche il sapore di una risposta dopo la prestazione deludente, con sconfitta, di Bologna. L’Inter non ha incantato, non ha mostrato un gioco spettacolare, ma è stata attenta e solida. Insomma, nessun interruttore si è girato: sono rimasti tutti su “On”. E, del resto, la massima concentrazione, per tutti i 90’ e in tutte le fasi, è proprio la cura indicata dal tecnico piacentino per guarire dalla discontinuità”, si legge.