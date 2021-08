Giornale – Inter, Inzaghi entrato in punta di piedi: “Ha già il gradimento dello spogliatoio”

L'arrivo di Simone Inzaghi ha rappresentato per l'Inter anche un cambio di rotta e filosofia rispetto alla gestione Conte

L'arrivo di Simone Inzaghi ha rappresentato per l'Inter anche un cambio di rotta e filosofia rispetto alla gestione Conte. Antonio ha imposto un 'regime militare', fatto di mentalità, ossessione per la vittoria e lavoro estenuante. Ha funzionato. Come, per il momento, sta riscuotendo successo anche il metodo Inzaghi, entrato in punta di piedi nell'ambiente nerazzurro, ma già in sintonia con lo spogliatoio:

"Simone Inzaghi è entrato in punta di piedi nella stagione post scudetto, e ha chiesto sin dall’inizio a tutti di collaborare. Ha capito in pochi giorni che il gruppo, allenato all’intensità e al rigore professionale da Conte, è in grado di garantire affidabilità, attenzione e tensione. E in cambio, il tecnico, insieme con il suo staff, ha riscosso già il gradimento di gran parte dello spogliatoio. Si sa come va nel calcio, un po’ come col nuovo professore salito in cattedra: i giudici più intransigenti (e attendibili) sono gli studenti, nel nostro caso i calciatori", si legge su Il Giornale.