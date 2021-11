Inzaghi in pieno possesso dell’Inter, in tre settimane ha ribaltato la squadra

Il tecnico dell'Inter ha saputo dare equilibrio dopo la brutta sconfitta in casa della Lazio e ora domenica vuole accorciare in classifica

"Il tecnico dell'Inter sistema i numeri del girone e risale sul volo per Milano con la testa più libera che mai verso il derby. Il tecnico è in pieno possesso della sua Inter. Equilibrio diffuso, pazienza mai persa: ricordate quello che si diceva dei nerazzurri dopo la sconfitta con la Lazio? In tre settimane l’allenatore ha ribaltato la squadra, l’ha messa sui binari giusti. In Champions ora si intravedono gli ottavi. Per il campionato c’è da aspettare domenica", riporta La Gazzetta dello Sport.