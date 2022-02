Inter-Liverpool, duello Perisic-Alexander Arnold: Inzaghi pronto a fare questa richiesta a Ivan

Quello tra Ivan Perisic e Trent Alexander-Arnold sarà forse il duello più entusiasmante di Inter-Liverpool

Il terzino dei Reds è la vera arma in più di Klopp in fase offensiva. Ecco perché Simone Inzaghi potrebbe fare una richiesta specifica al croato, come scrive la Gazzetta dello Sport:

"Ivan Perisic è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari, contro uno dei peggiori clienti a livello mondiale, Alexander-Arnold. Il lavoro di Perisic sarà fondamentale. Ci vorrà attenzione massima in fase di copertura, certo. Ma è probabile che Inzaghi gli faccia la richiesta inversa: attaccare, attaccare e attaccare, fino ad esaurimento scorte, per costringere Alexander-Arnold a starsene sulle sue, a preoccuparsi più della fase difensiva che poi non è sempre eccellente come quella offensiva".