Inter, Inzaghi non vuole griglie per lo scudetto: l’anno scorso lo infastidiva parecchio…

Simone Inzaghi pensa solo al presente e alla missione chiamata seconda stella. Non vuole sentir parlare di griglie, di proiezioni e di previsioni. L'allenatore dell'Inter è concentrato sul lavoro per portare la sua squadra al top, senza troppi ricami. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico non ha mai digerito la poca considerazione che la sua squadra aveva ricevuto nella passata stagione: