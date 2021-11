Inzaghi: “Rigori, calciano questi 3 giocatori: tra oggi e domani ci prepariamo”

L'allenatore dell'Inter Inzaghi ha risposto così in conferenza stampa su un tema sempre molto caldo: i rigori

Oggi l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto in conferenza stampa su un tema sempre molto caldo: i calci di rigore. Ecco le sue parole in merito: “Per i rigoristi vediamo chi scenderà in campo, abbiamo Lautaro, Calhanoglu e Perisic. Lautaro in allenamento li ha sempre calciati bene, a Sassuolo l'ha calciato bene. Calha ha tirato bene col Milan, Tatarusanu è stato bravo su Lautaro, tra oggi e domani ci prepareremo anche per questo".