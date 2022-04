L’Inter rinasce nella notte più difficile. Inzaghi riemerge dal baratro e avvisa Milan e Napoli

Grande vittoria dell’Inter che manda un segnale alle rivali per la lotta allo scudetto

“L’Inter rinasce nella notte più difficile, vincendo in casa della Juventus una partita sporca e scorbutica. Simone Inzaghi, già nel mirino, riemerge dal baratro in cui era precipitato dopo il derby e torna in corsa per lo scudetto della seconda stella. Dopo un lungo inverno, bisognerà vedere come sarà colorata la primavera nerazzurra. Ma il colpo allo Stadium, finalmente pieno, è un avviso ai naviganti Milan e Napoli avanti di tre punti, anche se i partenopei con una partita in più. L’Inter non è scintillante, ma combattiva, organizzata, lucida e una volta in vantaggio dopo il rigore ripetuto da Calhanoglu, nella notte nera dell’arbitro Irrati, corretto dalla Var, non si fa più acchiappare. Una vittoria non banale, la prima in trasferta dopo 100 giorni. L’ultimo a espugnare il fortino bianconero era stato Stramaccioni nel 2012. Una piccola, grande, impresa. Verona e Spezia, le prossime due uscite, ci diranno se la crisi è superata”, riporta il Corriere della Sera.