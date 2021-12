Mercato, Inzaghi ha scelto il ruolo da rinforzare. “Tre nomi. Ma dipende tutto dalle uscite”

Il mercato di gennaio aprirà ufficialmente lunedì 3 ma iniziano a circolare potenziali nomi per l'Inter: i dettagli

Il mercato di gennaio aprirà ufficialmente lunedì 3 ma iniziano a circolare potenziali nomi per l'Inter. Il mercato invernale "dipenderà dalle uscite - Vecino , Kolarov e Satriano in cima alla lista, con punto di domanda su Sensi - e nel caso Inzaghi vorrebbe un esterno sinistro (Kostic , Digne e Bensebaini i preferiti)", spiega Tuttosport. Il quotidiano aggiunge che a inizio 2022 il club farà operazioni importanti in ottica futura, dal rinnovo di Brozovic, con un tentativo anche per Perisic, fino ad Onana, che verrà ufficializzato.