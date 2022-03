Il Giorno – Inter, il rinnovo di Inzaghi è in bilico. La Champions potrebbe non bastare

Fino a poco tempo si parlava del possibile prolungamento del contratto del tecnico con l'Inter, ora si attende la fine della stagione

Secondo Il Giorno "Il rinnovo che sembrava quasi carta, oggi è in bilico. Restare tra la prime quattro potrebbe non bastare, Se Inzaghi vuole guadagnarsi la Conferma dovrà non per forza conquistare il titolo, ma quanto meno arrivare a giocarsela fino alla fine, riprendendo quel passo spedito con cui aveva conquistato elogi a pioggia. Non è facile riuscirci subito, considerato che durante la sosta non ci saranno parecchi elementi e che la prossima avversaria sarà la Juventus a Torino, campo e avversario storicamente indigesto".