EDICOLA / CdS: Inzaghi, rinnovo a 5.5 mln e incontro in barca con Ronaldo

Un incontro in barca con Ronaldo (ma se è quello vero o CR7 non è specificato.ndr) e il rinnovo con l'Inter da cinque mln e mezzo. Il Corriere dello Sport parla di mister Inzaghiin prima pagina. Ma parla anche di Lukaku e dell'infortunio del giocatore del Chelsea, Nkunku che fa decollare lo scambio con i bianconeri che mettono sul tavolo Vlahovic per avere il belga al quale il club inglese non ha neanche assegnato il numero di maglia.