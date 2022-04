CorSera – Inter, Inzaghi ha rischiato ma ora vede il traguardo: obiettivo Tripletino

Dopo la vittoria nel derby, l'Inter è ora in corsa per vincere la Coppa Italia e lo scudetto, dopo la Supercoppa già in bacheca

Andrea Della Sala

Dopo la vittoria nel derby, l'Inter è ora in corsa per vincere la Coppa Italia e lo scudetto, dopo la Supercoppa già in bacheca. Potrebbe essere una grande stagione per Inzaghi se mettesse a segno il Tripletino.

"Rivincere lo scudetto non è scontato, l’allenatore ha ribadito a più riprese che gli obiettivi minimi di partenza erano altri: arrivare agli ottavi di Champions League (fatto) e qualificarsi per la prossima (manca l’aritmetica, ma ci siamo). Raccogliere l’eredità di Conte non è stato facile per Inzaghi, ripartire senza Lukaku e Hakimi una scommessa non da poco. Ha avuto una flessione, ha rischiato, ma ora vede il traguardo e può centrare un tris dorato che lo farebbe entrare nel club degli allenatori vincenti e di diritto nella storia dell’Inter con la seconda stella", spiega il Corriere della Sera.

"Vincere il derby di Coppa Italia, in modo così netto, ha irrobustito le sensazioni di forza dell’Inter. L’ambiente vive da sempre su un’onda emotiva: incline alla depressione più nera, ma capace di autoalimentarsi quando gira tutto al meglio. La spallata al Milan avrà riflessi sul campionato. L’Inter subì a livello psicologico la sconfitta di inizio febbraio, ora beneficerà del successo e potrebbe approfittare del calendario, da qui alla fine più morbido rispetto ai rossoneri. Inzaghi pregusta la rivincita, il «Tripletino» sarebbe molto di più: un capolavoro", sottolinea il quotidiano.