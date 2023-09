EDICOLA / TS: Inzaghi e Pioli, rivincite calde. Inter e Milan in fuga verso il derby

Sulla prima pagina del giornale torinese titolo principale dedicato a Chiesa e in un box la sfida del 16 settembre

Il quotidiano TuttoSport dedica la sua prima pagina e alla sfida di Chiesa per riprendersi la fiducia dell'ambiente Juventus. E poi si parla anche del derby tra Inter e Milan. "Chiesa sfida tutti", è il titolo principale. "Un'estate sul mercato figlia di un contratto pesante ma ora la Juve ha capito di non poter fare a meno di lui", si legge.

E invece sulla stracittadina del 16 settembre in scena al Meazza di Milano: "Inzaghi e Pioli rivincite calde. Inter e Milan già in fuga verso il derby. Messi in discussione nell'ultima stagione, si levano i sassolini a suon di risultati".