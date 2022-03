CdS – Inter, mancano i gol del centrocampo. Inzaghi deve rivitalizzare la mediana

Non solo l'attacco stenta, ma negli ultimi 100 giorni i centrocampisti dell'Inter sono andati in gol solo una volta con Barella

Dopo la sosta l'Inter sarà ospite della Juventus e la squadra di Inzaghi dovrà cercare di riprendere a correre. Il tecnico deve far ripartire l'Inter e farla tornare a viaggiare a ritmi sostenuti per continuare a lottare per lo scudetto. Tra i problemi da risolvere in casa nerazzurra c'è quello relativo al gol nell'ultimo periodo. Ma non è un discorso che tocca solo gli attaccanti: il dito è da puntare anche sui centrocampisti che negli ultimi 100 giorni hanno siglato un solo gol. Barella contro il Venezia a gennaio.