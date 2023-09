Inter, Inzaghi a Salerno cambia: pronti 4-5 cambi. Le ultime sulla formazione

"Simone Inzaghi apporrà alcuni correttivi nell’Inter che scenderà in campo a Salerno, anche tenendo conto della successiva sfida di Champions col Benfica e della prestazione di mercoledì col Sassuolo. Ergo, i calciatori stanchi e non al massimo dovrebbero riposare. Bastoni, magari Darmian, uno tra Barella e Mkhitaryan, Dimarco e forse anche capitan Martinez potrebbero sedersi in panchina all’Arechi, con possibile chance dal 1’ per Pavard, Frattesi, Carlos Augusto e forse Sanchez. Oggi se ne saprà di più. Ieri terapie per Arnautovic, personalizzato invece per Cuadrado e Sensi".