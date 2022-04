CorSera – Inter-Inzaghi, rinnovo praticamente certo: ma Simone deve fare un salto di mentalità

La vittoria a Torino contro la Juventus è una polizza assicurativa sul proprio futuro. Simone Inzaghi ha blindato la sua permanenza all'Inter

"Il primo successo dopo 10 anni in casa della Juventus è anche una polizza assicurativa sul futuro di Inzaghi che oggi festeggia i 46 anni (...). Del rinnovo si parlerà a campionato finito, oggi non è una priorità. Il finale di stagione avrà un peso, lo ha evidenziato lo stesso allenatore, tornato a parlare dei programmi iniziali. Normale però, l’allenatore dell’Inter non può pensare di correre e accontentarsi solo del quarto posto. Qui è lui a dover fare un salto in avanti di mentalità, da campioni in carica i nerazzurri sono naturalmente favoriti, nonostante le pesanti cessioni di Hakimi e Lukaku".