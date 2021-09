Inzaghi: “Sanchez? Negli ultimi giorni si è allenato a pieno regime. Ho trovato…”

In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro fa il punto sulle condizioni del cileno

Ha saltato le prime due partite di campionato per infortunio, adesso il calvario di Alexis Sanchez sembra essere finito. Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi fa il punto sulla condizione del cileno: "Gli ultimi 3-4 giorni si è allenato a pieno regime. Normale che come condizione sia ancora indietro, però ho trovato un ragazzo con grandissima disponibilità che vuol mettersi alla pari con tutti gli altri".