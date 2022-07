CdS – Inzaghi più sciolto e fiducioso di un anno fa. “E se non arrivasse Dybala…”

Il quotidiano, poi, si concentra sulle parole di Inzaghi su Dybala: "«Tra me e Lukaku lo scorso anno si era instaurato subito un ottimo rapporto, ma poi lui ha deciso di andarsene. Adesso c'è stata l'opportunità di farlo tornare e, nonostante il nostro sia stato il miglior attacco della scorsa Serie A, secondo me è stato un grandissimo colpo. Romelu garantisce gol, ci dà diverse soluzioni offensive e possiamo recuperare la palla più in alto, correre meno all'indietro. Dybala? Ha grande qualità , ma ora in rosa ci sono sei punte. Non mi sembra corretto parlare di chi non è qua. Un innesto in più là davanti? Possibile se sarà un giovane e conoscerà il suo ruolo ovvero alle spalle degli altri quattro». Sensazione: se non arrivasse Dybala, non si dispererebbe più di tanto. Meglio sarebbe non vendere Skriniar, ma le possibilità di permanenza dello slovacco sono poche", chiosa il quotidiano.