Inzaghi sdoppia l’Inter. “Turnover totale ad Empoli? C’è un motivo ben preciso”

"Inzaghi sdoppia l’Inter. A Empoli giocherà una squadra, mentre mercoledì con la Juve rientreranno gli eroi di Champions. La scelta non è certamente dovuta alla volontà di snobbare il campionato (la rincorsa al 4° posto è obiettivo primario, anche per l’allenatore), ma è l’unico antidoto possibile da opporre a un calendario-frullatore che prevede, dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia il big match a San Siro con la Lazio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle scelte di formazione di Simone Inzaghi per Empoli-Inter, con i nerazzurri che dovranno affrontare tre partite nell'arco di sette giorni.

L'obiettivo del mister, infatti, è quello di preservare alcuni elementi della rosa che fin qui hanno riposato davvero poco come ad esempio Darmian, costretto a 'sdoppiarsi' tra esterno e terzo braccetto per via dell'infortunio di Skriniar. Oggi contro l'Empoli ci sarà l'esordio da titolare per Bellanova, con Gosens che prenderà il posto di Dimarco con lo stesso Dumfries che riposerà partendo dalla panchina. Rispetto al Benfica, solo Acerbi e Brozovic sono confermati, il che testimonia la volontà di Inzaghi di gestire la rosa in vista dei prossimi impegni.