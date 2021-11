Inzaghi: “Mancheranno De Vrij e Sanchez, speriamo Lautaro abbia recuperato”

Il tecnico dell'Inter Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro lo Shakhtar

Il tecnico dell'Inter Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro lo Shakhtar:

"Dobbiamo recuperare da domenica, una gara dove abbiamo speso tanto, ho avuto dei problemi in corsa con Correa e Barella, hanno chiesto il cambio, Calha era l'unico ammonito in campo e ho preferito toglierlo, sapendo che Dzeko non era al meglio, oggi farò delle valutazioni e spero che LAutaro abbia recuperato e consapevole del fatto che mancheranno anche De Vrij e Sanchez"