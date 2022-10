EDICOLA CDS – L’ora di Inzaghi: Simone si gioca l’Inter

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 4 ottobre: grande spazio all'Inter verso la sfida contro il Barcellona. "L'ora di Inzaghi", titola il Corriere dello Sport in merito all'impegno di San Siro. "Simone si gioca l'Inter", si legge. Spazio anche a un'intervista esclusiva a Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A. In aglio basso, la verità su Dybala alla Roma.